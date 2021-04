Le temps restera variable lundi après-midi avec localement des averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Il fera assez froid pour la période, avec des maxima compris entre 3°C en Hautes Fagnes et 7 ou 8°C dans le centre.Les précipitations cesseront durant la soirée et le ciel redeviendra serein sur la plupart des régions. Les températures chuteront sensiblement avec des gelées répandues; les minima se situeront en effet entre -4 et -8°C en Ardenne, autour de -2 ou -3°C dans le centre du pays, et autour de 0 ou 1°C à la Côte. Mardi, la journée débutera sous le soleil, malgré les gelées. Les nuages et les averses feront leur retour dans le courant de la journée, excepté au littoral. Les maxima varieront entre 4°C en Hautes Fagnes et 9 ou localement 10°C dans l'ouest du pays. Mercredi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées locales. L'après-midi, le temps deviendra toutefois sec et ensoleillé à la Côte. Les maxima se situeront entre 4 et 7°C en Ardenne, autour de 8°C au littoral, et entre 8 et 10°C ailleurs. (Belga)