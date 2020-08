Un ciel variable et parfois quelques averses pour débuter la semaine

Dimanche après-mid, le temps sera chaud et instable avec le développement de fortes averses orageuses. Les maxima iront de 24 à 30 degrés avec un vent le plus souvent faible de direction variable, mais avec un risque de coups de vent sous les orages. Un temps plus calme et plus sec reviendra ensuite à partir de l'ouest en seconde partie de nuit. Selon les prévisions de l'Institut royal météorologique, le début de la semaine prochaine sera marqué par un temps moins chaud avec un ciel variable et parfois quelques averses.Lundi, les éclaircies matinales céderont ainsi la place à un ciel plus changeant, puis quelques averses éclateront par endroits. Elles pourront encore être accompagnées d'un coup de tonnerre et seront un peu plus marquées sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 21 et 23 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et entre 24 à 26 degrés ailleurs dans le pays. Le vent deviendra modéré. Mardi matin, il y aura un risque de nuages bas et de bancs de brouillard locaux. L'après­ midi, nuages et éclaircies alterneront. Quelques averses seront encore possibles, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre par endroits. Les maxima évolueront entre 19 degrés en Hautes­ Fagnes et 24 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord faible, ensuite modéré. A la mer, il sera même parfois assez fort. Mercredi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, l'IRM s'attend à des éclaircies. La nébulosité augmentera toutefois progressivement à partir du sud­-ouest. En journée, le temps restera sec, mais de faibles pluies tomberont en soirée. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés sous un vent modéré. (Belga)

