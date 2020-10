Mathias Bienstman, coordinateur au sein du Bond Beter Leefmilieu, fédération flamande d'associations de protection de la nature et de l'environnement, va intégrer le cabinet de la toute nouvelle ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo). Le principal intéressé l'annonce vendredi via Twitter. Mathias Bienstman y sera chargé de la politique "climat".Zakia Khattabi a déjà annoncé cette semaine prendre le professeur de l'université de Gand (UGent) Bernard Mazijn comme chef de cabinet. Avec Mathias Bienstman, c'est un nouveau néerlandophone qui rejoint l'équipe de la nouvelle ministre. "La tâche est claire: participer à réaliser les ambitions climatiques de l'accord de gouvernement fédéral, améliorer la collaboration avec les Régions et peser sur la politique climatique européenne qui se fait actuellement", indique Mathias Bienstman sur Twitter. (Belga)