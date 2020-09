Un cycliste entre la vie et la mort après un accident à Roulers

Un cycliste de 84 ans a été blessé dans un accident à Roulers (Flandre occidentale). Il a été heurté par une voiture. La conductrice était sous influence de l'alcool. Elle a été arrêtée et sa voiture a été saisie, indique la section de Courtrai du parquet de Flandre occidentale.La victime roulait à vélo lorsqu'elle a été heurtée par une voiture. La conductrice a également été testée positive au test drogue et a été arrêtée par la police. Il s'agit d'une femme de 32 ans, originaire de Roulers. Cette dernière conduisait sans assurance et sa voiture n'était pas immatriculée. Son permis de conduire lui a été saisi pendant 15 jours, tout comme son véhicule. (Belga)

