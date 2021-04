Un début de semaine assez doux avec des averses

Il fera assez doux lundi avec des maxima allant jusqu'à 15 degrés et des averses sont attendues dans l'après-midi et en soirée. Le temps devrait être couvert mardi avec encore un risque d'averse, selon les prévisions de l'Institut météorologique.Lundi après-midi, le littoral conservera un temps sec. Les maxima varieront entre 10 ou 11 degrés à la Côte et sur le relief, et localement 15 degrés dans la partie centrale du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Dans la nuit de lundi à mardi, une averse sera encore possible, mais le temps deviendra rapidement sec. Une alerte jaune au brouillard a été émise pour plusieurs zones du pays. "Du brouillard pourra se former, avec des visibilités sous les 100 mètres principalement dans de nombreuses régions du nord du sillon Sambre et Meuse." Les minima oscilleront de 1 à 6 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourraient plonger sous la barre du 0 degré. Mardi, après dissipation de la brume, la nébulosité deviendra variable avec à nouveau quelques averses localisées dans l'intérieur des terres. Par endroits au littoral, la visibilité pourra rester médiocre. Les températures atteindront des valeurs maximales de 11 ou 12 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, jusqu'à 16 degrés en Campine. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.