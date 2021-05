La nébulosité sera encore abondante ce lundi. Au fil des heures, l'atmosphère deviendra instable avec un ciel changeant et des averses parfois intenses et orageuses avec un risque de grêle, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après- midi, le temps devrait devenir plus sec au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en haute Ardenne et 16 degrés dans le centre. Le vent, modéré à parfois assez fort, soufflera d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest. Des rafales jusqu'à 60 km/h seront possibles.En soirée, quelques éclaircies se dessineront dans le ciel, mais le risque d'averses persistera. Pendant la nuit, la nébulosité se fera à nouveau plus abondante avec quelques averses. Les minima se situeront entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 10 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest. Durant la nuit, il deviendra généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Mardi et mercredi, le temps restera variable avec des averses localement fortes et parfois orageuses. Le thermomètre affichera entre 10 et 17 degrés. La journée de jeudi offrira un moment de répit, avec un temps plus sec et plus doux. Mais le risque de pluie augmentera à nouveau la nuit suivante et persistera jusqu'au week-end. (Belga)