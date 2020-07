Un demi-milliard traîne sur des comptes dormants

Fin juin, 545 millions d'euros attendaient leur propriétaire légitime sur des comptes "dormants", écrivent L'Echo et De Tijd dans leur édition de samedi. Le montant est près de deux fois plus élevé que fin 2014.Depuis 2008, les banques sont tenues de dresser la liste des comptes sur lesquels aucun mouvement n'a été enregistré au cours des cinq dernières années. On les appelle les comptes "dormants". Il s'agit exclusivement de comptes détenus par des personnes physiques. Si la recherche du propriétaire légitime n'aboutit pas, écrit L'Echo, la banque doit transférer le solde à la Caisse de dépôts et consignations (CDC) du SPF Finances. Ces avoirs peuvent être réclamés pendant 30 ans, mais uniquement si le solde est supérieur à 60 euros. Ces dernières années, le nombre de demandes de remboursement est resté très limité. En 2019, 1.616 dossiers ont fait l'objet d'un remboursement par la CDC, pour un montant total de 8,8 millions d'euros. Cette année, seuls 5,7 millions d'euros ont jusqu'à présent été réclamés. (Belga)

