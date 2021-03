Le représentant démocrate pour la Californie, Eric Swalwell, assigne Donald Trump et d'autres en justice dans le cadre des émeutes survenues le 6 janvier dernier aux abords et dans le Capitole à Washington, rapportent plusieurs médias américains. Eric Swalwell figure parmi les personnes ayant sollicité la procédure de destitution à l'égard de l'ancien président républicain.Il assigne également le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., l'avocat de l'ancien président, Rudy Giuliani, et le républicain Mo Brooks. Selon M. Swalwell, les manifestants du 6 mars étaient particulièrement remontés à la suite des mensonges de Donald Trump autour d'une fraude électorale lors du scrutin présidentiel qui a vu Trump s'incliner face au candidat démocrate, Joe Biden. Les démocrates avaient déjà essayé de poursuivre Donald Trump et de le destituer quelques jours avant la fin de son mandat officiel, mais cela n'avait pas abouti faute d'un appui suffisant au Sénat. Les problèmes juridiques de M. Trump n'en sont pas pour autant terminés puisque la procédure intentée par Eric Swalwell vient s'ajouter à celle lancée par le Démocrate Bennie Thompson, également pour son implication éventuelle dans l'assaut du Capitole. (Belga)