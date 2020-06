Karl, dessinateur attitré de Trends notamment, a remporté le grand prix du Press Cartoon Belgium 2020 pour un dessin sur les actions de l'activiste pour le climat Anuna De Wever, annoncent lundi les organisateurs. Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie de remise des prix n'aura pas lieu cette année. L'exposition du Cartoon festival à Knokke-Heist est par contre maintenue.Karl remporte la somme de 5.000 euros pour ce dessin paru dans Trends le 21 février 2019. "Le jury a décerné le grand prix à ce dessin de Karl car il démontre de manière extrêmement claire et artistique la réalité de notre pays en matière de crise climatique. C'est le cartoon parfait: une image puissante, doublée d'un message clair intelligemment transmis", soulignent les organisateurs. On y voit la jeune activiste, vêtue d'un gilet jaune. En arrière plan, des hommes et des femmes ont la tête dans le sable, pour symboliser "la politique de l'autruche" en matière de climat. Le deuxième prix, d'une valeur de 2.000 euros, revient à Kim, pour un dessin dans Bruzz le 24 avril 2019. "Dans ce dessin, Kim combine deux messages et les relie aux événements actuels. D'une part, la politique inhumaine de l'Office Fédéral de l'Immigration et d'autre part, le racisme latent présent dans notre société, symbolisé par le portrait de Léopold II. Une double critique de la politique belge. Le tout en une seule image'", a salué le jury. Enfin, Cost. remporte le troisième prix pour sa réinterprétation de l'œuvre de Georges de La Tour "Le tricheur à l'as de carreau". Le cartoon, paru le 31 décembre 2019 dans Le Vif, met en scène Charles Michel, Boris Johnson, Donald Trump et Greta Thunberg, la seule à montrer son jeu. Le jury souligne que Cost. traduit ici "l'actualité d'une manière infaillible, se référant à un grand maître de la peinture". Les dessins des nominés pourront être contemplés lors de l'exposition du Press Cartoon Belgium du 1er juillet au 30 août sur différents sites à Knokke-Heist. (Belga)