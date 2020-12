Si la grisaille domine généralement en ce dimanche 6 décembre (sauf dans le coeur des enfants), des éclaircies s'inviteront dans le ciel belge en cours d'après-midi. Le temps restera sec sous des températures comprises entre 1°C et 6°C.C'est en Ardenne qu'il fera le plus froid, avec maximum 1°C ou 2°C en journée. Le thermomètre affichera timidement 3°C ou 4°C dans le centre et 5°C ou 6°C à la Côte. Le vent sera faible et de direction variable. La brume enveloppera le pays en soirée, semant du givre par endroits et des flocons sur les hauteurs ardennaises. Les autres régions se contenteront de neige fondante ou de pluie. Dans le centre du pays et dans le Limbourg, la neige pourrait temporairement tenir au sol. Les minima varieront entre 0°C et -2°C. Le vent sera généralement faible. Lundi, la neige sera encore au rendez-vous sur les hauteurs de l'Ardenne, avec une accumulation probable sur les sommets comprises entre 5 et 10 cm (et localement plus). Au sud du sillon Sambre et Meuse et dans le Limbourg, elle ne sera que fondante. La pluie occupera l'est du pays. Le mercure se montrera timide en Ardenne (0°C ou +1°C) et plus franc à la mer (7°C ou 8°C). (Belga)