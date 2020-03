La Ligue des Champions de basket (BCL) va organiser un Final Eight, une finale à huit, à la fin du mois de septembre pour achever la saison européenne 2019-2020, a annoncé la FIBA, la fédération internationale de basket mardi.Le bureau exécutif de la Ligue des Champions s'est réuni lundi par vidéo conférence et a décidé de clôturer la saison 2019/2020 fin septembre/début octobre en faisant jouer les matches restant pour arriver à un Final 8 (du 30 septembre au 4 octobre) dont le lieu et l'organisateur seront définis plus tard. Il reste deux rencontres des 8es de finale encore à disputer, où une 3e manche, décisive, est nécessaire, et l'une d'elles concerne Ostende qui est opposé aux Espagnols de Tenerife. Les Côtiers s'étaient inclinés à Tenerife et se sont ensuite imposés à domicile. Le 3e match devait se jouer en déplacement. L'autre match oppose Dijon aux Russes de Nizhny Novgorod, là aussi les deux équipes en sont à une victoire partout. Ces rencontres seront jouées à une date encore à déterminer avant le Final 8. S'étaient qualifiés déjà pour les quarts de finale, Saragosse (Esp), Nymburk (Tch), AEK Athènes (Grè), Ankara (Tur), Burgos (Esp) et Hapoel Jerusalem (Isr). (Belga)