La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten n'a pas été charmée lundi matin par les paroles de Bart De Wever appelant à la formation d'un "front flamand" face aux "ukases" du PS. "Former un front, c'est du vocabulaire guerrier. L'Open Vld ne marche pas là-dedans", a-t-elle réagi via Twitter.L'Open Vld était justement visé, entre autres, par les paroles du président des nationalistes flamands. Le parti libéral flamand a déjà "plié", estime l'Anversois, qui appelle au contraire les formations du Nord à se serrer les coudes pour éviter un gouvernement "de gauche". Les partenaires de la N-VA au gouvernement flamand sont bien sûr ses cibles: le CD&V et l'Open Vld, qui "trahiraient" leurs engagements de l'accord de gouvernement flamand s'ils montaient dans un exécutif fédéral avec les socialistes, menace encore Bart De Wever. Gwendolyn Rutten ne se dit pas impressionnée. "Nous choisissons la collaboration. Pas contre les autres, mais pour une meilleure Belgique, en alliance avec le MR", ajoute-t-elle le même jour. (Belga)