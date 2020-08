Le gardien danois de 23 ans, Daniel Iversen a été prêté par son club de Leicester City, pour une saison, à Oud-Heverlee, a annoncé le club louvaniste néo-promu en Jupiler Pro League mardi.Ces deux dernières saisons, toujours en prêt, Daniel Iversen a défendu les buts de Oldham Athletic en League Two (D4) puis ceux de Rotherham United en League One (D3). Formé à Esbjerg, cet international danois avait rejoint l'Angleterre en janvier 2016 pour intégrer les espoirs de Leicester City. Il compte deux sélections chez les A au Danemark et 16 chez les Espoirs de son pays. Avec Darren Keet dans les buts, OHL a partagé l'enjeu (1-1) à Eupen lundi pour le compte de la première journée de Jupiler Pro League. (Belga)