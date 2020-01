Un homme exécuté aux Etats-Unis, 23 ans après un double meurtre

L'Etat américain de Géorgie a exécuté mercredi un homme condamné en 1999 pour le meurtre de son ex-femme et de son nouveau compagnon.Donnie Lance, 66 ans, a reçu une injection létale dans la soirée au pénitencier de Jackson, dans le sud-est des Etats-Unis, ont indiqué les autorités. Il avait été condamné à la peine capitale pour avoir, en 1997, tiré une balle dans la tête du nouveau petit ami de son ex-femme et frappé à coup de crosse de revolver cette dernière, jusqu'à ce qu'elle succombe. Selon l'accusation, ce mari violent avait menacé à plusieurs reprises son épouse de la tuer si elle le quittait, et avait renouvelé ses menaces après leur rupture. Il aurait aussi demandé à un proche combien coûterait un homme de main pour tuer le nouveau couple. Donnie Lance avait toujours nié avoir commis ces crimes et, selon ses avocats, aucune preuve matérielle n'avait été présentée lors de son procès. Au cours des 20 dernières années, ses défenseurs avaient introduit plusieurs recours pour tenter de le sauver. Ils réclamaient notamment des analyses ADN et la réouverture de son procès, mais avaient essuyé des refus de la justice. La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté mercredi soir une demande de suspension de l'exécution. Donnie Lance est le second condamné exécuté cette année aux Etats-Unis. Un mari violent récidiviste a été exécuté le 15 janvier au Texas. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.