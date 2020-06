Un homme interpellé pour avoir tenté de renverser deux fois une même personne à Walcourt

Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé vendredi soir pour avoir tenté de renverser à deux reprises, avec son véhicule, une de ses connaissances sur la place du village de Thy-le-Château (Walcourt), a indiqué samedi le parquet de Namur.La victime buvait un verre en terrasse lorsqu'elle a été prise pour cible. Elle a pu éviter le véhicule et n'a pas été blessée. L'auteur des faits a été interpellé et déféré devant un juge d'instruction. Selon le parquet de Namur, il avait appelé la police dans un état d'ébriété assez avancé quelques jours plus tôt et avait indiqué qu'il allait s'en prendre à cette personne. (Belga)

