Un immeuble à appartements en proie aux flammes à Sprimont

Un important incendie s'est déclaré dans un immeuble à appartements dans la nuit de vendredi à samedi, rue Ferrer à Sprimont (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau.Appelés vers 01h00 pour un feu d'appartement, les secours ont constaté que le sinistre s'était étendu à l'ensemble de l'immeuble, composé de 7 logements. Les pompiers de la zone VHP ont reçu le soutien de leurs collègues de la zone 5-WAL dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide. De plus, les pompiers de la zone 2 IILE et 3 Hemeco se sont également rendus sur place en renfort. Au total, 51 pompiers étaient mobilisés avec 5 autopompes, 2 échelles et 4 citernes pour stopper l'embrasement de l'immeuble et de la salle jouxtant le bâtiment. Deux blessés légers ont été transportés à l'hôpital par l'ambulance d'Aywaille alors que le Smur des Bruyères et l'ambulance de Hamoir se trouvaient également sur les lieux. L'ensemble des occupants ont dû être relogés par des connaissances, la famille ou la commune. (Belga)

