Un incendie se déclare dans une ferme du Tournaisis

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans une ferme de l'entité de Tournai. Trois corps de pompiers se sont rendus sur place. On ne déplore aucun blessé.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche matin, peu après 07h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une exploitation agricole implantée rue de Ligny à Gaurain-Ramecroix, dans l'entité de Tournai. Venant des casernes de Leuze, Antoing et Tournai, deux autopompes, un camion-échelle, quatre camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, une réserve de paille stockée dans un hangar était la proie des flammes. "Le corps de logis, qui était proche du hangar, a pu être préservé des flammes. On a également préservé les panneaux photovoltaïques qui étaient placés sur le toit du hangar. On a ensuite évacué à l'extérieur et épandu le stock de paille qui était en feu. Actuellement, à l'aide de lances automatiques, on procède à l'arrosage de la paille. On en a encore pour un bon moment", a expliqué le lieutenant Gilles Vanhoeck qui a dirigé l'intervention. Le bétail étant abrité dans un autre bâtiment, aucun animal n'a été blessé. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.