La journée de jeudi commencera sous la pluie et les averses pour la moitié sud-est du pays, tandis que le centre ne devrait pas y échapper dans l'après-midi, et pourrait même essuyer l'un ou l'autre coup de tonnerre. L'ouest devrait rester au sec, mais sous un ciel mitigé. Les maxima varieront entre 14° en Ardenne et 18° dans le nord-est du pays, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique.La nuit sera aussi partagée: apportant averses et orages au sud du sillon Sambre et Meuse et de larges éclaircies ailleurs. Vendredi matin, brume et brouillard pourraient être localement présents. La pluie sera encore au programme, surtout sur le sud-est du territoire. Le littoral devra attendre la soirée pour être lui aussi arrosé. Les températures resteront assez similaires à la veille avec des maxima entre 13 et 17°. Le vent d'abord modéré faiblira au fil des heures. La ciel de samedi oscillera entre éclaircies et périodes très nuageuses. Le vent deviendra modéré à temporairement assez fort de sud à sud-ouest. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Dimanche, la pluie reviendra en force, traversant le pays d'ouest en est. Le mercure ne dépassera plus les 16° et le vent sera modéré voire assez fort. Les températures baisseront légèrement en début de semaine prochaine. (Belga)