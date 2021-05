Un jeune de Chelsea à l'Union

L'Union-St Gilloise, de retour en Jupiler Pro League la saison prochaine, a annoncé mardi l'arrivée du jeune anglais de 19 ans, Marcel Lewis pour trois saisons avec option pour un an de plus.Ce milieu de terrain offensif évoluait cette saison à Chelsea et plus précisément en Premier League 2, a communiqué les Unionistes. "Avec les Blues, il a joué 16 matchs durant lesquels il a marqué 4 buts et distribué 6 assists". Marcel Lewis évoluait dans les équipes d'âges de Chelsea depuis 2015, qu'il avait rejoint en provenance de Cambridge, où il est né. C'est la deuxième arrivée annoncée par le club bruxellois après le défenseur néerlandais Bart Nieuwkoop. (Belga)

