Un jeune est décédé dans un échange de coups de feu à Forest

Des échanges de coups de feu ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de minuit, place Alfred Orban à Forest, a indiqué dimanche matin le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. Un jeune est décédé des suites de ses blessures. Deux autres sont hospitalisés pour des blessures par balle. Leurs jours ne seraient plus en danger.Le parquet de Bruxelles a immédiatement ouvert une enquête pour meurtre et tentatives de meurtres. Les trois victimes sont a priori mineures. Le parquet communiquera plus largement sur ce dossier dans le courant de l'après-midi. D'après une source proche du dossier, il pourrait s'agir d'un règlement de comptes dans le milieu des stupéfiants. (Belga)

