Un jeune garçon fait une chute d'un toit à Seraing

Un grave accident est survenu, mercredi vers 19h40, à Ougrée. Un jeune garçon de 11 ans qui se promenait sur le toit d'un bâtiment qui appartient à Cockerill est tombé et a fait une chute de huit mètres.Dès qu'ils ont été avertis de l'accident, les pompiers ont envoyé le SMUR et un véhicule médicalisé. Le jeune garçon a été emmené à l'hôpital, on ne connaît pas encore la gravité de ses blessures. La police de Seraing s'est rendue sur place pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident. (Belga)

