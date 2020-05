Un jeune rappeur abattu en pleine rue à New York

Noel Kennedy, un rappeur de 23 ans connu sous le nom de KJ Balla, a été abattu vendredi vers 21h45 d'une balle dans la poitrine à Brooklyn. Le coup de feu a été tiré depuis une voiture et une autre personne a été blessée, rapporte le New York Daily News.Le musicien a été transporté à l'hôpital dans un état critique, mais les médecins n'ont pas réussi à la réanimer. Un homme de 26 ans qui se trouvait en sa compagnie a lui été atteint à l'estomac. Les faits se sont déroulés à environ 1,5 km du domicile de la victime. Cinq coups de feu ont été tirés, selon des témoins. KJ Balla, était le co-fondateur du label Nothing Records. Dans son dernier morceau, intitulé "Back to Back" et tragiquement prémonitoire, il faisait référence à la violence et aux fusillades. Le jeune homme y clamait notamment qu'il ne "pouvait pas mourir dans la rue". Il est le troisième rappeur originaire de Brooklyn tué dans des circonstances similaires sur les quatre derniers mois. Aucun suspect n'a été interpellé pour l'instant. Certains de ces meurtres pourraient être liés, selon la police. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.