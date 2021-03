Un locataire porte un coup de couteau à son propriétaire à Jambes

Le locataire d'un bien immobilier a porté un coup de couteau à son propriétaire vendredi à Jambes, indique dimanche le parquet de Namur.Le locataire est né en 1945 et le propriétaire en 1978. Tous deux affirment avoir reçu des coups de leur adversaire. Le locataire a cependant utilisé un couteau et a grièvement blessé son propriétaire au niveau du bras. L'homme a été interpellé et déféré devant un juge d'instruction. Un mandat d'arrêt avait été requis mais le juge a finalement décidé de le relâcher sous conditions. Tous les deux étaient totalement inconnus de la justice et de la police, précise encore le parquet. (Belga)

