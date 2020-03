Lundi après-midi, il fera nuageux sur la plupart des régions. Sur le sud-est, les périodes ensoleillées devraient toutefois persister. En cours de période, quelques averses pourraient se développer sur le centre et l'est alors que le temps restera sec sur l'ouest. Les maxima seront compris entre 10° à la mer et 15° en Campine. Le vent sera faible ou parfois modéré de secteur nord-ouest ou de direction variable.Lundi soir, de larges éclaircies se développeront sur la moitié ouest tandis qu'il fera plus nuageux sur la partie est avec encore le risque d'une averse locale. En cours de nuit, les larges éclaircies s'étendront au reste du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse et même plus localement sur l'ouest, des nuages bas ou de la brume pourront se former. Les minima seront compris entre 1° ou 2° sur l'ouest et 7° en Lorraine belge. Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale locale, il fera ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes ici ou là. Les maxima se situeront entre 10° et 14° voire localement un peu plus. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. Mercredi, il fera plus nuageux, mais encore sec, sous des maxima de 12° à 16°. Jeudi et vendredi, il y aura un risque d'un peu de pluie et il fera progressivement plus frais. Le week-end sera ensoleillé mais frais. (Belga)