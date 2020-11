Le soleil sera généralement au rendez-vous ce mardi après-midi. Les nuages s'imposeront ensuite au fil des jours, avec un risque de pluie jeudi, prévient l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.Il fera sec et ensoleillé cet après-midi, bien que des nuages persisteront encore un peu sur l'ouest. Dans le sud-est des Ardennes, un temps gris et brumeux persistera. Les maxima atteindront 5°C en Hautes Fagnes et 11°C dans le nord-est du pays, sous un vent généralement modéré. Le temps restera sec durant la nuit, malgré des nuages élevés sur la plupart des régions. En Ardenne, il pourra même faire très nuageux, avec une possible formation de brume ou de brouillard. Le mercure descendra jusqu'à -2°C en Ardenne et hésitera entre 2°C et 5°C ailleurs. Mercredi, la nébulosité augmentera au fil des heures et l'extrême ouest pourrait même déjà sentir quelques gouttes. Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera très nuageux en certains endroits avec un risque limité de légère pluie, surtout sur le nord-ouest. (Belga)