Les pays africains vont recevoir un million de tests de dépistage du coronavirus dans les prochaines semaines pour les aider à intensifier la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies"Il y a un grand fossé sur le continent en matière de testing", a déclaré son directeur, John Nkengasong, tout en notant que l'identification et le dépistage des personnes qui sont infectées seront essentiels pour donner à l'Afrique une "chance de se battre" contre le virus. "Au cours des trois ou six prochains mois, nous aurons probablement besoin de 50 millions de tests", a-t-il ajouté. Le centre a reçu ces tests de la part de l'Allemagne et les distribuera durant les prochaines semaines, a déclaré M. Nkengasong. Jeudi matin, l'organisation avait recensé quelque 17.200 cas d'infections et 910 décès dans 52 des 54 pays africains. Seuls le Lesotho et l'archipel des Comores n'ont pas encore signalé d'infections. (Belga)