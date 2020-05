Le mois d'avril a été très chaud, principalement sec et ensoleillé, selon un premier bilan climatologique que publie vendredi l'Institut royal météorologique (IRM).Durant la plus grande partie du mois, à Uccle, les températures journalières ont été supérieures aux valeurs normales. La période la plus remarquable fut observée du 5 au 12, avec huit jours "de printemps" et des températures maximales d'au moins 20°C. Depuis 1892, l'IRM n'a relevé que 10 fois, dont en 2018 et 2019, au moins cinq jours de printemps consécutifs en avril. La moyenne mensuelle des températures maximales a atteint 18,3°C, se classant en troisième position parmi les mois d'avril les plus chauds depuis 1833, derrière le record de 2007 (20,5°C) et 2011 (19,6°C). A Uccle, la température moyenne sur le mois a été de 12,6°C (normale: 9,8°C). Dans le reste du pays, la température la plus élevée a été mesurée le 8 à Koersel (Beringen), avec jusqu'à 26,2°C, et la plus basse, de 7,6°C, à Elsenborn (Bütgenbach) le 1er. Sur le mois, il n'est tombé à Uccle qu'un cumul de précipitations de 19,0 mm (normale: 51,3 mm) en cinq jours (normale: 15,0 jours). Jusqu'au 27 inclus, l'IRM n'a relevé que 5,1 mm en deux jours. Il a ensuite plu durant les trois derniers jours du mois, ce qui l'a fait sortir du top 10 des mois d'avril les plus secs. Les quantités régionales moyennes de précipitations sont partout dans le pays largement inférieures aux valeurs normales. Elles ont varié entre environ 20% de la normale en Hesbaye et plus ou moins 60% dans les Flandres. Enfin, le total mensuel de la durée d'insolation a atteint jusqu'à 277h 40min à Uccle (normale: 158h 58min). Depuis 1887, c'est le deuxième mois d'avril le plus ensoleillé, derrière celui de 2007 lorsque le soleil avait brillé 301h 02min. Cet important ensoleillement va de pair avec un nombre très élevé (15, un record) de jours avec un ciel serein ou peu nuageux, alors que la normale est de 3,6. (Belga)