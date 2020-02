Il a fait assez doux en janvier, avec peu de jours de gel (6 contre 11,6 jours pour la normale) et aucun jour d'hiver (maxima inférieurs à 0 degré), selon le bilan climatologique mensuel dressé samedi par l'Institut royal météorologique (IRM)."Du 2 au 18 inclus, les températures moyennes journalières à Uccle furent supérieures, parfois largement, aux valeurs normales. Il y eut ensuite une période plus froide, mais à partir du 26, les températures moyennes furent à nouveau supérieures aux normales de saison", souligne l'IRM. La température moyenne à Uccle fut de 5,9°C, contre 3,3 degrés pour la normale. Janvier aura également été moins humide puisqu'il est tombé 51,3 mm de précipitations à Uccle (contre 76,1 mm pour la normale) en 15 jours (19,2 jours pour la normale). La durée d'ensoleillement était très proche de la normale, à 57 heures et 23 minutes. (Belga)