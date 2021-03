Une personne a perdu la vie dans les inondations sur le littoral est de l'Australie, qui ont encore forcé l'évacuation de 6.000 personnes au cours des dernières 24 heures, a fait part mercredi la Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.Les services de secours ont répondu à un appel concernant une voiture piégée par la montée des eaux au nord-ouest de Sydney, mercredi après-midi. Le corps sans vie d'un homme y a été retrouvé, rapporte le média public australien ABC. Les pluies et inondations records qui frappent l'est de l'île-continent n'avaient à ce stade causé que des dégâts matériels. Environ 6.000 personnes ont encore été évacuées lors des dernières 24 heures, avait aussi précédemment communiqué dans la journée la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Etat le plus peuplé du pays. Des ordres d'évacuations restent toujours en place pour des dizaines de milliers d'autres, alors que plusieurs fronts météorologiques se sont développés en parallèle sur le territoire en début de semaine. Plus de 20.000 personnes avaient déjà été déplacées au cours des jours passés. Les secours ont reçu près de 11.000 appelés à la rescousse et ont procédé à 950 sauvetages. Bien que les pluies aient cessé en fin de journée mardi dans plusieurs zones critiques, les autorités restent en alerte alors que les cours d'eau continueront de gonfler au cours des jours prochains. "Des milliers et des milliers de personnes sont toujours sous le coup d'avertissement d'évacuation, alors que les niveaux d'eau vont continuer de grimper, les bassins hydrauliques vont continuer à connaitre des débits d'eau jamais observés en un demi-siècle, et même un siècle à certains endroits", a mis en garde Mme Berejiklian. Toutefois, comme les prévisions météorologiques n'annoncent plus de précipitations intenses pour le reste de la semaine, ces conditions devraient faciliter les efforts de secours et de nettoyage, auxquels l'armée contribue. (Belga)