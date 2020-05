Un mort et un blessé grave au cours d'un accident à Destelbergen

Un accident de la route, survenu sur l'autoroute E17 à hauteur de Destelbergen, a provoqué la mort d'une personne, mercredi matin. Une deuxième victime a, elle, été grièvement blessée, indique le service de presse de la police fédérale.Un premier accident avait eu lieu vers 06h50 dans les environs. Un camion s'était couché sur son flanc, pour une raison encore inconnue. Cet événement n'avait cependant provoqué que peu de dégâts matériels et aucun dommage corporel, selon le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeercentrum). C'est dans la file qui s'est ensuite formée que le drame a eu lieu, dans lequel quatre camions ont été impliqués, ajoute l'organe de contrôle des routes flamandes. Selon la police fédérale, une personne y a perdu la vie, tandis qu'une autre est dans un état grave. Le trafic en direction de Courtrai est réduit à une bande de circulation et est quasiment à l'arrêt sur un tronçon de six kilomètres. Le Vlaams Verkeercentrum conseille aux automobilistes d'éviter la zone. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.