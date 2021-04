Un mort, plusieurs blessés dans une fusillade au Texas

Une personne est morte jeudi et plusieurs autres ont été blessées, dont quatre grièvement, dans une fusillade dans un magasin d'ameublement au Texas, a annoncé la police locale.L'auteur présumé des tirs a été arrêté et il s'agit d'un "employé du magasin", a tweeté la police de la ville de Bryan. Ses motivations restent pour l'instant inconnues. "A environ 14h30 nous avons été informés d'une fusillade, (...) les agents sont intervenus et ont trouvé plusieurs victimes sur place", avait relaté plus tôt devant la presse Jason James, porte-parole de la police de Bryan, située entre Houston et Dallas. Une personne est décédée, a-t-il ensuite dit à l'AFP. Cinq personnes ont en outre été blessées, dont quatre grièvement, et hospitalisées. Ces faits sont intervenus quelques heures après que le président Joe Biden a dévoilé à la Maison Blanche des mesures ciblées visant à limiter la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis, où les fusillades sont un fléau récurrent. (Belga)

