Un navetteur sur quatre travaille lorsqu'il voyage en train

Plus d'un navetteur sur quatre (28%) travaille lorsqu'il voyage en train, selon une étude Ipsos relayée mardi par La Libre et la Dernière Heure. Pour la majorité des sondés (83%), les voyages en train permettent de faire des choses impossible à réaliser en voiture.La moitié, sans surprise, a répondu qu'un voyage en train leur permettait de se reposer après un réveil difficile ou une journée de travail éreintante, de rêvasser ou de se plonger dans leurs pensées. Ensuite, 31% des navetteurs surfent sur Internet, 31% lisent un journal ou un magazine, 27% écoutent de la musique et 7% en profitent pour regarder un film ou un épisode de la dernière série à succès. (Belga)

