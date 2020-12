Un nouveau chemin cyclable dans le Pajottenland pour rejoindre plus facilement Bruxelles

Un nouveau chemin cyclable reliant Bruxelles à Gammerages, intitulé "VolleGaas", est en préparation, a annoncé jeudi par communiqué la province du Brabant flamand."L'ambition est de créer une dorsale cyclable centrale, avec les communes du Pajottenland, afin que les zones résidentielles soient facilement reliées à Bruxelles", a expliqué Simon De Boeck (CD&V), échevin de la Mobilité de Gooik et initiateur du projet. "90 à 95% de l'itinéraire existent déjà. Mais certains segments se trouvent sur des terrains privés, et nous aimerions les inclure dans l'itinéraire. Certaines routes doivent encore être pavées, et nous voulons encore nous attaquer à plusieurs carrefours", a ajouté M. De Boeck. L'ensemble du trajet, long d'environ 28 kilomètres, débutera sur la rive gauche du canal Bruxelles-Charleroi. Le nom "VolleGaas" fait référence aux communes et aux lieux qui longent la connexion cyclable: Gammerages, Vollezele, Leerbeek et Lennik, ainsi que le château de Gaasbeek. (Belga)

