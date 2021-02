Le 15 février, cela fera exactement 60 ans qu'un Boeing 707 de la compagnie aérienne Sabena s'est écrasé dans un champ à Berg, une section de la commune de Kampenhout dans la province du Brabant flamand. C'est à ce jour le pire accident aéronautique en Belgique, avec 73 victimes. À cette occasion, Kampenhout inaugurera un monument sur le lieu où s'est produit le drame, en mémoire des victimes.L'avion se rendait de New-York à Prague et devait faire escale à Zaventem le 15 février 1961. Mais vers 10 heures du matin, il s'est écrasé dans un champ de la Lemmekensstraat à Berg. Aucun des 72 occupants n'a survécu à l'accident. Un habitant de Berg, qui travaillait sur le terrain, est décédé, tandis qu'un autre a perdu une jambe à cause des débris. Les enquêtes ont révélé que des problèmes techniques avec la queue horizontale ont probablement causé l'écrasement de l'avion. L'appareil n'avait qu'un an. En raison des mesures sanitaires, la cérémonie de commémoration se déroulera en cercle très restreint, le 15 février prochain. Quatre personnes seront présentes, parmi lesquelles le bourgmestre Kris Leaerts, qui déposera une couronne au monument et prononcera un discours. (Belga)