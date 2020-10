Un nouveau pont enjambant la Sambre installé samedi matin à Marchienne-au-Pont

Un pont métallique reliant la N90 à la rue Georges Tourneur à Marchienne-au-Pont (Charleroi) sera installé au-dessus de la Sambre samedi matin, a indiqué IGRETEC (Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques), chargé de la surveillance du chantier. L'opération d'installation aura lieu en deux étapes, à partir de 08h00.Une opération d'envergure se déroulera samedi matin à Marchienne-au-Pont dans le cadre de la création du nouveau pôle d'activités économiques urbain, à l'ouest de la Ville de Charleroi. Un pont "bow-string" de 62 mètres de long et de 9 mètres de haut va être installé au-dessus de la Sambre pour relier la N90 à la rue Georges Tourneur à Marchienne-au-Pont (Charleroi). "Il s'agit d'un projet porté par le Port Autonome de Charleroi. Le SPW Mobilité et Infrastructures assure la direction de cet important chantier et IGRETEC est chargé de sa surveillance", a indiqué Igretec. Ce pôle de 40 hectares est handicapé par une accessibilité routière déficiente et un enclavement. Pour valoriser pleinement cet espace, le Port Autonome de Charleroi a souhaité procéder à la construction d'une voirie de désenclavement et d'un pont enjambant la voie d'eau pour relier le site aux grands axes autoroutiers. Ce samedi, la charpente métallique de 350 tonnes sera posée sur les culées en deux phases. "Entre 08h00 et 10h00, une première grue soulèvera le pont et le fera tourner autour d'elle pour le déposer en porte-à-faux sur la culée en rive gauche et entre 12h00 et 14h00, le pont sera soulevé par les deux grues, chacune disposée sur l'une des rives, pour être définitivement fixé." (Belga)

