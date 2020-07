Un pas de plus vers une liaison ferroviaire Malmö-Bruxelles

Le projet de mise en circulation d'un train de nuit reliant Bruxelles à la ville suédoise de Malmö commence à prendre forme. Le gouvernement suédois a donné, à la suite d'une étude de faisabilité réalisée au début de l'année, son feu vert pour lancer un appel d'offres. Le projet devrait voir le jour au plus tard en août 2022, selon un communiqué du ministère suédois des Infrastructures.Le voyage en train de Malmö à Bruxelles devrait durer huit heures et la liaison ferroviaire serait mise en service toutes les nuits. Le gouvernement suédois a l'intention d'investir 400 millions de couronnes suédoises (39 millions d'euros) dans des trains de nuit à destination et en provenance de l'étranger. Une liaison Stockholm-Hambourg est également envisagée. (Belga)

