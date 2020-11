Le temps sera généralement sec et nuageux ce mercredi après-midi, avec des maxima de 10 à 15 degrés. La pluie fera son retour ce soit et cette nuit par l'ouest. Jeudi, à l'aube, il y aura encore de la pluie dans l'est. Ensuite, il fera partout variable avec le risque d'une averse isolée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront de 9 à 13 degrés. Vendredi, la nébulosité sera abondante avec un risque limité de faibles pluies intermittentes, avant un temps doux mais plus changeant ce week-end.Jeudi, des éclaircies seront donc déjà présentes en matinée sur l'ouest à l'arrière de la zone de pluie. Dans l'est par contre, la nébulosité sera abondante avec temporairement encore de la pluie. L'après-midi, le temps deviendra souvent sec avec des périodes ensoleillées et des nuages cumuliformes éventuellement accompagnés d'une averse. C'est principalement dans le nord du pays que le soleil sera généreux. Les maxima varieront de 9 degrés en Hautes Fagnes à 12 ou 13 degrés en Flandre. Le vent sera modéré et le matin provisoirement assez fort, de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Vendredi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec seulement de faibles pluies ou bruines isolées, surtout l'après-midi à l'approche d'un faible front froid. Les maxima se situeront entre 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 ou 14 degrés en Basse ou Moyenne Belgique. Le vent sera modéré. (Belga)