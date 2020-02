"Un rapport secret lie Jakob Fuglsang au médecin lié au dopage Michele Ferrari"

Le cycliste danois Jakob Fuglsang (Astana) est soupçonné d'avoir eu des liens avec le médecin italien Michele Ferrari, impliqué dans des affaires de dopage. C'est ce qu'ont révélé dimanche des médias norvégiens et danois sur base d'un rapport secret du CADF (Cycling Anti-Doping Foundation), qui affirme que Fuglsang fait partie du programme de dopage de Ferrari.Le médecin italien a été suspendu à vie en raison de son rôle dans le programme de dopage de Lance Armstrong. Il est interdit aux cyclistes d'avoir des contacts avec lui. Le journal danois Politiken, la chaîne publique danoise DR et le journal norvégien VG révèlent que le rapport secret de 24 pages, réalisé à la demande de la CADF, affirme que Ferrari a eu des contacts avec Fuglsang. Selon le rapport, le Kazakh Alexey Lutsenko était présent lors de l'une de ces rencontres à Monaco/Nice. Michele Ferrari aurait été l'invité de l'équipe Astana au Tour de Catalogne l'année passée. Fuglsang, 34 ans, a connu une année 2019 exceptionnelle. Le Danois a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège, la Ruta del Sol et le Dauphiné, une étape de la Vuelta et est monté sur le podium de l'Amstel Gold Race, de la Flèche Wallonne et des Strade Bianche. (Belga)

