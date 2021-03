Face à la reprise actuelle du nombre de contaminations au coronavirus, le ministre de l'Education Caroline Désir (PS) soumettra demain aux acteurs de l'école francophone l'idée de reporter le retour à 100% en présentiel des 3e et 4e secondaires au 19 avril prochain, plutôt qu'au 29 mars comme annoncé la semaine dernière.La ministre Désir, tout comme ses homologues flamand et germanophone, s'est entretenue jeudi midi avec le Premier ministre Alexander De Croo de la situation pandémique, et de l'augmentation de cas constatée dans les écoles. "Les chiffres ne sont pas bons", a indiqué jeudi son porte-parole après la réunion. "Caroline Désir posera dès lors demain lors d'une réunion avec les acteurs de l'école la question d'un possible report du retour à 100% des élèves du 2e degré (du secondaire, à savoir les 3e et 4e, ndlr) après Pâques, l'objectif étant de garantir le retour de tous les élèves en présentiel le 19 avril", a-t-il ajouté. Pour la ministre Désir, il est pour l'heure totalement hors de question d'envisager une quelconque fermeture des écoles, comme évoqué par certains médias jeudi. Outre le report du retour des 3e et 4e secondaire, la ministre et les acteurs discuteront également demain la recommandation des experts sanitaires de porter le masque de protection en 5e et 6e primaires, comme l'a décidé cette semaine la Flandre. Tous les élèves à partir de la 3e année du secondaire sont soumis depuis fin octobre dernier à une "hybridation" des cours, faite pour moitié de cours à distance, et pour l'autre moitié de cours en classe. La semaine dernière, face à la détresse grandissante des jeunes il avait toutefois été décidé que les 3e et 4e secondaires pourraient rentrer à 100% en présentiel le 29 mars, leurs aînés de 5e et 6e devant les suivre le 19 avril prochain, lors de la rentrée après le congé de Pâques. (Belga)