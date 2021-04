Malgré la fraîcheur et des nuages parfois imposants, le temps restera sec samedi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. On ne pourra pas en dire autant pour la suite, avec l'arrivée de quelques gouttes dès dimanche.La nébulosité sera certes variable, voire abondante dans le centre et sur l'est du pays, cette après-midi, les amateurs d'un bon bol d'air n'en garderont pas moins les pieds au sec. Le soleil dessinera même de larges éclaircies à la Côte, tandis que les nuages se dissiperont sur l'ouest et le centre en soirée. Le mercure indiquera jusqu'à 7°C en Haute Ardenne, 9°C en bord de mer et 12°C ailleurs. Le vent soufflera modérément, voire assez fort au littoral. La nuit s'enveloppera d'un fin manteau de nuages, un peu plus épais sur l'est. Le temps restera encore un peu sec, avec des minima compris entre 0°C et 5°C. Dimanche verra se développer des petites averses, même si le temps restera généralement sec. Les températures atteindront 9°C en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, et 12 à 14°C dans la plupart des autres régions. Durant la nuit, le ciel restera partiellement à parfois très nuageux. Quelques petites pluies ou averses se propageront sur le pays à partir de l'est. Des nuages bas ou du brouillard pourront également se former par endroits. Les températures redescendront entre 2 et 6°C. Lundi débutera sous la grisaille, tandis qu'éclaircies et développements nuageux se partageront le ciel en journée. Quelques averses éclateront par endroits, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima hésiteront entre 11°C en Hautes Fagnes et 15°C dans le centre du pays. (Belga)