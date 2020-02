Les nuages se feront de plus en plus denses vendredi après-midi avant l'arrivée d'une zone de pluie et d'un vent qui gagnera en intensité, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. De la neige fondante tombera encore en haute Ardenne et sur les reliefs, ce qui pourrait rendre les routes glissantes. Les maxima oscilleront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés sur le nord du pays.La nuit prochaine, la pluie glissera vers l'est. Le temps deviendra ensuite plus sec, mais le ciel restera couvert sous des minima qui varieront entre 0 et 6 degrés, de l'Ardenne au littoral. Les nuages persisteront samedi. Ils seront accompagnés d'une nouvelle zone de précipitations qui abordera l'ouest du pays à la mi-journée. Le vent se renforcera également avec des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h, voire plus localement. L'IRM a émis une alerte jaune valable jusqu'en soirée pour toutes les provinces. La pluie reviendra dimanche à partir de l'ouest. Les températures resteront cependant assez douces, avec 9 degrés dans le centre. La semaine prochaine, le temps sera variable. Le thermomètre affichera de 7 à 9 degrés dans le centre. (Belga)