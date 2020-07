L'après-midi de ce samedi sera marquée par une alternance d'éclaircies et de nuages, avec un risque de quelques averses locales. Les maxima iront de 16 à 21 degrés. Dimanche et lundi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps sec et ensoleillé avec graduellement aussi quelques nuages. Il fera plus doux en début de semaine avec des maxima autour de 23 degrés. Des pluies ou des averses feront leur retour mardi à partir de l'ouest.Dimanche, le temps sera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant dans l'intérieur des terres mais le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré et modéré à la Côte. Mêmes prévisions pour lundi, avec le possible développement de nuages dans le courant de la journée. Les températures maximales varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière et jusque 25 degrés en Gaume. Le vent sera faible. Mardi, le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie ou quelques averses à partir de l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés. Mercredi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses. Avec des températures qui ne dépasseront pas 15 à 19 degrés, il fera assez frais pour la saison. Jeudi, le ciel sera encore en partie nuageux avec toujours quelques averses isolées. Il fera, par contre, un peu plus doux avec des maxima de 17 à 21 degrés. Vendredi et samedi, le temps devrait rester généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima seront compris entre 18 et 24 degrés. (Belga)