Le soleil sera à nouveau généreux ce lundi avec des maxima compris entre 19 degrés à la Côte et 25 ou 26 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent, faible à parfois modéré, soufflera de secteur nord à nord­-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Cette nuit, de larges éclaircies laisseront apparaître un ciel étoilé. En deuxième partie de nuit, des bancs de brouillard pourront se former, principalement dans l'ouest du pays, sous des minima qui oscilleront entre 4 degrés en haute Ardenne et 12 degrés en plaine. Le vent sera faible. Mardi, après la dissipation du brouillard matinal, assez dense sur l'ouest du pays, le temps restera sec avec de larges éclaircies et quelques nuages. Le thermomètre affichera de 20 degrés à la côte à 26 degrés dans l'intérieur du pays, sous un vent généralement faible de direction variable ou d'ouest à sud­-ouest. La pluie fera son retour mercredi avec des températures plus fraiches. (Belga)