Le temps deviendra sec et assez ensoleillé sur la plupart des régions mercredi après-midi. Quelques averses seront toutefois encore possibles sur l'extrême ouest et plus tard sur le sud-est du pays. Il fera particulièrement doux pour la saison, avec des maxima de 17 à 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et de 19 à 21 degrés, voire localement 22 degrés sous un vent qui sera cependant fort avec des rafales autour de 80 km/h, à localement 90 km/h, sur l'ouest du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée.Quelques averses seront encore possibles localement mercredi soir avant le retour d'un temps sec accompagné de larges éclaircies durant la nuit sur l'ouest et le centre du pays. Sur le sud-est en revanche, la tendance aux averses persistera et, en fin de nuit, cette partie du territoire sera touchée par une nouvelle onde pluvieuse remontant de la France. Les températures resteront douces avec des minima compris entre 10 et 15 degrés. Le vent de sud-ouest sera d'abord encore assez fort, et à la Côte même fort, avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h avant de perdre en intensité. Jeudi, des périodes de pluie ou d'averses toucheront essentiellement la moitié sud-est du pays. Ailleurs, le temps devrait rester sec même si quelques gouttes ne sont pas à exclure localement. Les maxima se situeront entre 14 ou 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés dans le nord-est du pays. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Vendredi matin, de la brume ou du brouillard pourra être présent localement en raison de l'humidité confinée dans les basses couches de l'atmosphère. En journée, on prévoit à nouveau de la pluie, surtout dans le sud-est du pays. Une ligne d'averses traversera ensuite le pays depuis dans le courant de l'après-midi ou de la soirée. Les températures resteront douces avec des maxima de 12 à 17 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest. (Belga)