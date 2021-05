Les éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois nombreux et porteurs d'averses ce dimanche après-midi. Les précipitations seront plus nombreuses au sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais elles seront toutefois moins actives que les jours précédents, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) de la mi-journée. Le thermomètre affichera 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15, voire 16 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest, d'abord modéré à assez fort, deviendra ensuite modéré.Dimanche soir, les nuages redeviendront abondants sur la moitié ouest du pays, avec déjà quelques averses. Pendant la nuit, une nouvelle zone de pluie arrivera par le littoral. Les minima seront compris entre 5 et 12 degrés. Les averses seront encore soutenues lundi, accompagnées parfois de coups de tonnerre, de grésil et de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Les températures ne dépasseront pas 16 degrés. Le temps restera inchangé mardi et mercredi. Le risque d'averses baissera ensuite progressivement à partir de jeudi. (Belga)