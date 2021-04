Un temps froid avec des gelées noctures est annoncée pour la deuxième semaine des vacances de printemps (Pâques), selon les prévivsions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).Lundi, le temps sera variabe avec des averses de pluie, de grésil ou de neige (fondante). Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés. Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies et de gelées dans l'intérieur du pays. Ensuite, le temps restera ensoleillé au littoral mais, dans l'intérieur, des nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à l'une ou l'autre averse. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira alors d'une averse pouvant prendre un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays. Mercredi, le début de journée sera également marqué par des gelées. Dans la plupart des régions, il y aura des éclaircies mais, par endroits, il pourrait également y avoir un peu de grisaille matinale. Dans l'ouest du pays, la nébulosité serait toutefois déjà plus abondante avec quelques précipitations pouvant adopter un caractère hivernal. Par après, le ciel deviendra nuageux ailleurs mais le temps restera sec à une averse près. Dans l'ouest du pays, par contre, le temps sera sec et plus ensoleillé l'après- midi. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et l'ouest. Jeudi, après une nuit à nouveau froide avec des gelées dans l'intérieur, le temps restera généralement sec sous un ciel changeant entre éclaircies et nuages cumuliformes. Vendredi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées. Les températures atteindront des valeurs de 6 à 12 degrés, sous un vent sensible de nord-est. (Belga)