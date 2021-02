Les champs nuageux deviendront de plus en plus nombreux ce jeudi après-midi à partir du sud-ouest du pays. Ils pourront donner lieu à quelques précipitations. Dans le nord-est du pays, le temps restera toutefois sec avec encore de larges éclaircies. Le thermomètre affichera entre 5°C en Hautes-Fagnes et 10°C en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).En soirée, le ciel sera généralement très nuageux avec parfois quelques pluies ou averses. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec avec davantage d'éclaircies. De la brume ou un banc de brouillard pourraient se former par endroits. Les minima se situeront entre 1°C et 6°C, mais de faibles gelées seront possibles dans certaines vallées ardennaises. Le vent sera faible à parfois modéré, et soufflera de secteur sud. Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, essentiellement sur le sud-est du pays, un risque de quelques pluies. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Les températures oscilleront entre 6°C en Ardenne et 10°C ou 11°C dans le centre du pays. Le week-end, les précipitations se feront plus nombreuses, prenant même un caractère hivernal dans le nord du pays. Il fera également plus froid avec, samedi, des maxima autour de 7°C dans le centre et, dimanche, autour de 2°C. (Belga)