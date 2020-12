Le temps devrait rester généralement sec ce mardi après-midi, hormis quelques averses qui pourront avoir un caractère hivernal sur les hauteurs, et même avec quelques éclaircies ailleurs, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 4 ou 5 degrés dans le centre du pays. Le vent modéré de secteur sud-ouest s'affaiblira au fil des heures.Ce mardi soir, alors que davantage d'éclaircies se formeront dans le nord du pays, le ciel deviendra très nuageux dans le sud avec l'arrivée d'averses à caractère hivernal. En cours de nuit, le risque d'une averse (hivernale) augmentera également à la Côte. En Haute Belgique, du brouillard givrant pourra aussi se former. Les minima seront compris entre -1 degré en Hautes Fagnes et 3 degrés à la mer. Mercredi, il y aura un risque de brouillard givrant en Haute Belgique. Durant la journée, le temps restera le plus souvent sec, à une averse (hivernale) près. Les champs nuageux, souvent nombreux, laisseront parfois filtrer quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 4 ou 5 degrés en Flandre. Jeudi, dernier jour de l'année 2020, le temps sera très nuageux avec des précipitations sur l'ensemble des régions. En Haute Belgique, il s'agira de chutes de neige. Ailleurs, il tombera de la pluie et de la neige fondante. Les températures maximales seront comprises entre 0 degré en Haute Ardenne et 5 degrés au littoral. Durant la nuit qui nous conduira en 2021, quelques averses hivernales (parfois sous forme de neige) seront possibles, et du brouillard givrant pourra se former surtout dans le sud du pays. (Belga)