Mardi après-­midi, il fera sec sur la plupart des régions avec du soleil et quelques champs nuageux. Dans le sud du pays, les nuages seront d'abord encore majoritaires avec la possibilité de quelques flocons, avant l'apparition de quelques éclaircies. Il fera froid avec des maxima de ­-1 à ­-5 degrés, sous un vent piquant, modéré d'est à nord­ est. En Ardenne et en Lorraine Belge, le vent sera plutôt faible et variable, indique l'IRM.Durant la soirée et la nuit, il fera sec, le plus souvent avec de larges éclaircies. Dans le sud du pays, quelques champs nuageux traîneront encore. Davantage de nuages concerneront aussi le nord en cours de nuit. Les minima se situeront entre ­-7 et ­-12 degrés en fonction des éclaircies. Dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront plonger vers les ­-15 degrés. Le vent restera glacial, modéré et le long des côtes assez fort, d'est à nord­ est. Mercredi, même type de temps avec plus de nuages au début de journée avec le retour du soleil au fil des heures. Dans le courant de la journée, le soleil s'imposera. Les maxima resteront négatifs avec des valeurs de ­-6 degrés en Hautes Fagnes à ­-2 ou ­-3 degrés en Flandre. Le vent sera piquant, modéré de nord­-est. En soirée et la nuit de mercredi à jeudi, quelques nuages éventuellement porteurs d'averses de neige sont prévus depuis le nord. Le risque de précipitations est surtout marqué au littoral et dans l'est du pays. En cours de nuit, les éclaircies reprendront le dessus. Minima de ­-7 à ­-13 degrés en fonction des éclaircies, sous un vent de nord­ est s'affaiblissant. Le froid persistera jusqu'en fin de semaine. Le dégel se profile dimanche. (Belga)