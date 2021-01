Il y aura d'abord encore quelques éclaircies sur le nord et le centre du pays dimanche après-midi avant une augmentation de la nébulosité avec, en fin de journée, les premières pluies à partir de la frontière française. Les maxima varieront entre 1 et 5 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, l'Institut royal météorologique prévoit un ciel très nuageux avec des périodes de pluie, éventuellement précédée temporairement de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les minima descendront jusqu'entre 0 et 4 degrés.Lundi matin, la nébulosité restera abondante sur toutes les régions avec de faibles pluies. En cours de journée, le temps deviendra souvent sec mais un risque d'ondée subsistera néanmoins surtout au sud du pays. Les éclaircies resteront rares. Les maxima oscilleront entre 4 et 7 degrés. Le vent sera d'abord faible et variable devenant faible à modéré. En soirée de lundi et la nuit suivante, la nébulosité restera souvent abondante, et le temps sera généralement sec. Toutefois, en Ardenne, les nuages bas pourront temporairement limiter la visibilité et être à l'origine parfois d'un peu de bruine. Vers l'aube, une nouvelle zone de pluie abordera l'ouest du pays. Les minima iront d'1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés dans l'ouest. Mardi, une zone de pluie traversera le pays à partir de l'ouest. L'après­-midi, quelques éclaircies seront possibles, alternant avec des périodes de précipitations résiduelles. Il fera nettement plus doux avec des maxima de 7 ou 8 degrés en Haute Ardenne à localement 12 degrés près de la France. Le vent, d'abord faible à modéré, deviendra modéré à par endroits assez fort, avec des rafales de 40 à 60 km/h. Mercredi en début de journée, seules quelques faibles précipitations seront possibles. Ensuite, une nouvelle zone de pluie et d'averses envahira tout le pays depuis la France. Un coup de tonnerre n'est pas exclu en soirée. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés, sous un vent modéré à parfois encore assez fort. (Belga)